لبنان | الأسمر: لعقد اجتماع “للميغاستور” أسوة بـ “الميغاسنتر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

عقدت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر الذي استهل المؤتمر بتوجيه التحية الى “عمال لبنان بكل مسمياتهم”، مطالبا ب”تخصيص اجتماع للميغاستور أسوة باجتماع للميغاسنتر الذي كان من الأفضل عقده من أجل طرح حلول للقمة عيش المواطن، وكيفية الحصول عليها وتأمين التدفئة والمحروقات والمواد الغذائية”.

وأكد الأسمر أن “الاجتماعات يجب أن تكون من أجل كشف المحتكرين لكل المواد الأساسية والتي تعني المواطن بلقمة عيشه، وأن تكون بمشاركة الاتحاد العمالي العام لأنه الجهة الأكثر خبرة بالعمال”.

وطالب ب “متابعة شؤون مستخدمي المدارس الرسمية مع وزير التربية، تحديد أيام العمل ب 22 يوما شهريا على مدار السنة، ضم مستخدمي المدارس الرسمية الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطبيق كل التعاميم التي صدرت من مجلس الوزراء ووزارة التربية، وشمول رفع بدل النقل لمستخدمي المدارس الرسمية”.

وشكر الأسمر لوزير التربية والتعليم العالي “تعاونه لوضع هذه المطالب موضع التنفيذ”.

شكر

بدوره، حيا رئيس نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية محمود المرأة بيومها العالمي والمعلم بعيده.

وتوجه الى وزير التربية برسالة تتناول كل ما يعاني منه عمال ومستخدمو المدارس الرسمية في لبنان وأهمها: “تعامل مدراء المدارس مع العمال بتعسف، حرمان العمال من أيام عمل فعلية بحجة عدم توافر الأموال، عدم ضم العمال الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عدم تأمين بدل النقل في دوام بعد الظهر، عدم تأمين بدل نقل للحراس، عدم دفع المساعدات التي أقرت للقطاع العام، عدم احتساب الأجر على أساس 22 يوما طيلة أيام السنة دون حسم أي إضرابات أو أعياد وعطل رسمية كباقي عمال القطاع العام”.