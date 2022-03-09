لبنان | نقابات المخابز والافران في لبنان: نعلن عدم القدرة على الاستمرار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

صدر عن اتحاد نقابات المخابز والافران البيان التالي:

يستغرب اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان عدم تعديل سعر ربطة الخبز بعد ارتفاع كلفة المازوت والسكر التي ارتفعت بصورة خيالية مع بدء الحرب في اوكرانيا.

ويسأل الاتحاد وزير الاقتصاد والتجارة لماذا عندما تنخفض الاسعار يتم تخفيض ربطة الخبز بصورة فورية، وعندما ترتفع اسعار العناصر الداخلة في صناعة الرغيف لا ترفع الاسعار ربطة الخبز بما يتناسب مع هذه الارتفاعات؟.

ان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يعلن عدم قدرة الافران على الاستمرار في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرات على اسعار المازوت والسكر الذي بات مفقودا مما يلحق بهذا القطاع خسائر فادحة ستؤدي حتما الى التوقف القسري عن انتاج الرغيف.

ويشير الاتحاد الى انه تم تسعير ربطة الخبز ب٨٠٠٠ ليرة على اساس سعر الدولار ٢٠٥٠٠ ليرة في حين اليوم قفز هذا السعراكثر من ٣٠٠٠ليرة ، كما اعتمد سعر طن السكر ٦٢٠ دولارا في حين بلغ اليوم الالف دولار و هو مفقود ، ووصل سعر طن المازوت الى ١١٥٠ بدلا من ٧٥٠ دولارا .

وامام هذا الواقع المستجد نحمل وزير الاقتصاد والتجارة مسؤولية فقدان الرغيف لاهماله وعدم مبالاته بقطاع الافران والمخابز التي باتت اليوم بحال ماساوية يصعب علينا تحملها.