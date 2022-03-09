لبنان | نقابة المهندسين ترفض هدم إهراءات المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة المهندسين في بيروت رفضها المطلق قرار هدم إهراءات مرفأ بيروت وازالتها معتبرة أنها أحد المعالم الأساسية لأكبر تفجير شهده لبنان، وندعو إلى تدعيم هذا المبنى الذي يمثل الذاكرة الجماعية للمدينة وسكانها.

وقالت النقابة، في بيان، :ان “السلطة الحاكمة طالعتنا عبر وزير الإقتصاد بقرار هدم إهراءات مرفأ بيروت وإزالتها، نتيجة تضررها بسبب جريمة تفجير المرفأ، لافتة الى أن “التفجير أصاب إهراءات القمح التي بنيت عام 1968، فتهدم قسم منها وصمد القسم الآخر حاميا جزءا من مدينة بيروت. اليوم، يمثل القسم المتبقي والصامد منها رمزا لما حل بالمدينة وأهلها”.

وعزت رفضها هذا القرار الى تسببه “بإزالة شاهد على جريمة أصابت جميع السكان، وأثرت بالأخص على العاصمة وسكانها. كما أن التحقيق لم ينجز بعد، ولا يجوز المس بأي جزء من المبنى قد يكون دليلا يستعان به خلال التحقيق”، مشدّدة على أن “إعادة إعمار وتأهيل المرفأ لا يجب أن تجري بشكل مجتزأ، بل ضمن رؤية شاملة ومخطط توجيهي واضح يعيد التفكير بشكل شامل بالمرفأ وخدماته وإمكانيات دمجه مع محيطه، كما دوره الاقتصادي، وعلاقته مع باقي المرافىء المحلية والإقليمية -باستثناء مرافىء الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة- بالإضافة إلى إعادة إحياء قطاع النقل البحري والبري وضرورة حماية وصيانة وتطوير المنشآت المرفئية”.

واذ عتبرت أن “أي مبادرة إعمار أو ترميم، خاصة في ما يتعلق بالمرفأ والاهراءات، لا بد وأن تحصل بمشاركة الناس ومعرفة مفصلة منهم، وإعادة إعمار أي جزء منها يتعلق بشكل يومي بحياتهم اليومية وذاكرتهم وحاجاتهم”، أكدت النقابة أن “السلامة العامة هي مهمتنا الأساسية في نقابة المهندسين، خاصة في هذا البلد الذي يتعرض بشكل مستمر لحقبات تدمير يتلوها مشاريع إعادة إعمار بشكل عشوائي وخاطىء”