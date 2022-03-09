لبنان | وزير الاقتصاد من الشمال: سنعمل على تطوير القطاعات الصناعية والمشاريع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام نية الوزارة العمل مع غرفة التجارة والصناعة في الشمال على تطوير القطاعات الصناعية والبرامج والمشاريع، معربًا عن اعجابه بما شاهده في غرفة طرابلس من قدرات تساعد على تطوير الإقتصاد الوطني للتغلب على الأزمة القائمة ومن مواكبة حثيثة لحركة الإنماء والتطوير التي تترافق مع وجود للوعي والمسؤولية التي تتحلى بها هذه المؤسسة الكريمة.

كلام سلام جاء خلال زيارته غرفة التجارة والصناعة في الشمال بدعوة من رئيس الغرفة توفيق دبوسي، الذي استقبله في حضور رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي المهندس أكرم عويضة. حيث قال: “لقد قمنا بجولة على مشاريع غرفة طرابلس من مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء، وفي الحقيقة فوجئت بالأعمال الجبارة الإيجابية التي تتم وفق المستويات العالمية والأبحاث التي يتم إعدادها بجدية وإلتزام علميين، وما شاهدناه من تطوير للصناعات اللبنانية لا سيما في المجال الغذائي يمكن أن نعول كوزارة إقتصاد وتجارة على غرفة طرابلس والشمال ومختلف مشاريعها لا سيما في مضمار مسيرة الوزارة والحكومة في توفير الأمن الغذائي الذي يتسم بطابع الأولوية”.

وقد أطلع دبوسي الوزير سلام على مختلف المشاريع الإستثمارية الوطنية والاقليمية والدولية التي تطلقها الغرفة “والكفيلة بتحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وبشكل أساسي المنظومة الاقتصادية المتكاملة”. كما أطلعه على “مرتكزات مشروع تشييد إهراءات القمح والحبوب في حرم مرفأ لبنان في طرابلس الذي أعدته الغرفة، وفق دراسة علمية وتقنية متخصصة”. وسلمه نسخة من المشروع “الذي يهدف الى توفير الأمن الغذائي الوطني”.

بعد ذلك، إنتقل سلام ودبوسي الى مرفأ طرابلس حيث إلتقيا المدير العام للمرفأ الدكتور أحمد تامر الذي أطلعهما على “الخطط الإنمائية الإستراتيجية الآيلة الى تطوير الخدمات اللوجيستية الهادفة الى تطوير حركة الملاحة التجارية البحرية والتي تجعل من هذا المرفق الإقتصاد اللبناني منه محورا حيويا في شرقي المتوسط”.

كما زارا المنطقة الإقتصادية الخاصة، حيث اطلعا من رئيس المنطقة بالإنابة المهندس الدكتور حسان ضناوي على المراحل التي قطعتها الأعمال المتعلقة بالمنطقة.