لبنان | وزير التربية داعيًا الى التعاطي الايجابي: الإضراب لا يحلّ المشكلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 3:02 مساءً

كشف وزير التربية عباس الحلبي عن ورشة عمل بمشاركة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وممثلين عن إتحاد المدارس الخاصة بحضور الجهات المانحة التي اوصلت الى تشخيص المشكلة التي هي معيشية بالأساس، لافتًا الى وجود مسعى مع الجهات المانحة ومتمنيا أن تكون الخلاصات التي صدرت في ورش العمل تأمين خارطة طريق تمكننا من مخاطبة الجهات المانحة لتأمين الدعم ان كان للقطاع الرسمي او للقطاع الخاص.

كلام الحلبي جاء في حديث إذاعي بمناسبة عيد المعلم، اذ وجّه تحية الى المعلمين في عيدهم وشكرهم على المسعى الذي يقومون به في سبيل حفظ العام الدراسي والحفاظ على مستقبل الاجيال، معتبرا أن الاضراب وسيلة سلبية لا تحل المشكلة في حين ان التعاطي الايجابي هو الذي يحل المشكلة.

واذ أكّد أنه “ليس لدينا موازنة للقطاع الخاص لغاية الآن والتي تخولنا التصرف لان المبلغ المحدد المرصود الذي حصلنا عليه كان موجها بإرادة المانحين الى القطاع العام لتأمين سير العام الدراسي في المدارس الرسمية” ، شدّد الحلبي على ضرورة عدم تحميل الاهالي عبء كل الازمة المعيشية وقال: “نحن نحاول التوصل الى صيغة توافقية تراعي مصلحة الفريقين” .

ورداً على سؤال حول مبلغ 350 مليار قال: “وضعنا القرار التنفيذي وارسلناه الى وزارة المالية، لكن يبدو ان لغاية الآن لم يتم التوصل الى الاعتماد المطلوب ونسعى مع وزير المالية لتحقيق هذا الأمر بالتعاون مع المجلس النيابي” .

وعن استحداث صناديق في بعض المدارس والحصول على هبات لا تدخل في اطار الموازنات أجاب: “الهبة هي وفق إرادة الواهب والمنحة هي وفق إرادة المانح، ورأى ان ربما المساعدات لا تصب لمصلحة التلميذ ويمكن ان تأتي للتطوير او التجهيز او لمساعدة المؤسسة التربوية”.

ودعا المؤسسات التربوية الى إعطاء الاولوية للمعلم اولاً وللتلميذ ثانيا. ولفت الى أن الامتحانات الرسمية ستجرى بناء على دراسة تراعي مصلحة التعليم الرسمي والخاص، مشيرا الى وجود لقاء قريب سيعقد في وزارة التربية مع الجهات المانحة ومع سفراء الدول للطلب منهم الحصول على مساعدة للتعليم الخاص اسوة بالتعليم الرسمي كونه يتحمل مسؤولية 70% من تلامذة لبنان في حين أن التعليم الرسمي لا يُشكل اكثر من 30%.