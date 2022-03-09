لبنان | ما حقيقة توقّف منصة صيرفة عن العمل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نفى حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” الأخبار المتداولة عن توقف العمل على منصة صيرفة.

وأكد سلامة أن مصرف لبنان سيستمر في تأمين الدولار مقابل الليرة على سعر المنصة.

وصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الآتي:

“تناولت بعض وسائل الاعلام خبرا عن توقف منصة Sayrafa عن العمل.

ان هذا الخبر عار من الصحة جملة و تفصيلا كما يؤكد حاكم المركزي ان مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161 وان مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الأميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة Sayrafa”.