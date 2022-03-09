لبنان | آذار ينسف جبهة كانون.. استعدوا للموجات القطبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:16 صباحاً - كتب الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن عبر فيسبوك:

“ها هو آذار ينسف جبهة كانون الثاني، ويحوّل الحوض الشرقي للبحر المتوسط وشمال شرق افريقيا الى اراضٍ شديدة البرودة تضربها المنخفضات الجوية وبعضها يتحوّل الى عواصف ثلجية، وتكتمل بمرور ال Jet stream او التيار النفاث فوق لبنان وساحل سوريا، فيرفع نسبة الهطولات الى 100%، فاستعدوا لجبهتين قطبيّتين وثلوج خلال هذا الأسبوع فماذا في النشرة الجوية؟

تشهد منطقة القطب الشمالي نشاطاً بضغطها المرتفع وتُسمى “بالمرتفع القطبي” ويعمل هذا المُرتفع على نشر التيارات القطبية في القسم الشمالي من الكرة الارضية.

ففي السيناريوهات الماضية كان “المنخفض الايسلاندي” ينحرف نحو موسكو والبحر الاسود واوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، ويستقطب رياح المرتفع القطبي ويمددها حيث يبسط خطوطه المتدنية، وفي الفترة المقبلة سوف نشهد سيناريو العام الماضي الذي حصل في 16 و 17 شباط 2021 بحيث كان المرتفع القطبي سيّد الساحة.

ترتفع قيم الضغط الجوّي يوم الثلاثاء فوق شمال روسيا وشرق الدول السكاندينافية الى 1042hpa ويهبط المرتفع الجليدي من اقصى الشمال، برياحه القطبية، ليغطي وسط وشرق القارة الاوروبية وغرب روسيا وصولاً الى تركيا (اسطنبول) واليونان بضغط يلامس 1037hpa وسوف يغطي البحر المتوسط وشمال افريقيا ولبنان وسوريا وفلسطين والاردن، وتنهار درجات الحرارة بشكل حاد وملموس ليل الجمعة وصباح يوم السبت، يقابل هذا الارتفاع بالضغط الجوّي، نشاط منخفض البحر الاحمر وسط افريقيا وبخاصة فوق مصر والسودان حيث ستتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1002-1004hpa الامر الذي سيستقطب الرياح الباردة نحو مدار السرطان والصحراء الكبرى فتستقرّ الجبهات القطبية فوق البحر المتوسط وتركيا ولبنان وشمال مصر وفلسطين لمدة زمنية طويلة؛ والملاحظ انّ الضغط في لبنان وجواره سيكون اقل انخفاضا اي حوالي 1003hpa، ما يؤدي الى انحراف منخفضين جويّين نحو المنطقة: الأول كتل رطبة تنحدر من شمال شرق اوروبا نحو تركيا وكُتل رطبة من شمال الجزائر تتجه نحو لبنان فتتحوّل الى عاصفة ثلجية.

امّا المنخفض الآخر المحتمل ان يضرب لبنان وتركيا سوف ينحرف من اسبانيا وشمال المغرب والجزائر نحو البحر المتوسط شرقاً وسوف يشكل منخفضاً ثلجياً مطلع الاسبوع المقبل، الامر الذي سيتّضح خلال يومي السبت والاحد.

تتساقط الثلوج بين الجمعة والسبت لتلامس 500 متر في بعض الجبال الغربية، وقد تتدنى لبعض الوقت نحو 300 متر ممزوجة بالمطر والبرَد، بينما ستشهد السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية (تساقطاً كثيفاً وملحوظاً للبرد)،

-وضع الضغوط الجوية:

يبدو ان المنطقة في النصف الاول من شهر آذار ستمر بموجتين قطبيّتين وتكون الثانية هي الأقسى والأشد برودة لهذا الموسم، فحالياً، يشير استقرار المرتفع القطبي فوق اليونان وتركيا وايطاليا بضغط 1037hpa، وارتفاع ضغطه نهاية الاسبوع فوق شمال موسكو الى 1060hpa، يشير الى طول المدة الزمنية لسيطرة الموجات الباردة فوق البحر المتوسط وشرق اوروبا وروسيا.

من جهة اخرى، يستقر، حالياً، المرتفع السيبري شرق روسيا، والمنخفض الايسلاندي بين ايسلاندا وغرب غرينلاند ما يعني انّ المرتفع القطبي هو البارز، هو الفاعل، وهو المسبب لهذا التمدد للتيارات الجليدية.

-وضع الرياح:

يبدو ان الفروقات في الضغط الجوّي بين غرب تركيا واليونان( 1030hpa ) وبين لبنان وسوريا (1003hpa ) ستوّلد سرعة رياح بين الخميس بعد الظهر ، ومساء الجمعة تتراوح بين 70 و 90 كم في الساعة في معظم المناطق اللبنانية والسورية وشمال الاردن لتعود وتتراجع مساء الجمعة الى 40 كم في الساعة.

-وضع الهطولات:

انها عاصفة بامتياز من حيث سرعة الرياح والهطولات والثلوج والمدة الزمنية.

تبدأ الامطار يوم الاربعاء قبل الظهر وتشتد ساعات المساء وتصبح الامطار غزيرة بعد ظهر الخميس وطوفانية يومي الجمعة والسبت تترافق مع عواصف رعدية التي ستغطي الاراضي اللبنانية والساحلَي السوري والفلسطيني بنسبة 80%.

درجة اولى 100-150مم

طرطوس، شكا، انفه، البترون، جبيل (ساحلاً وجبلاً)، جونية، الضبية، كسروان(ساحلاً وجبلاً)، المتن (ساحلاً وجبلاً)، عاليه، بعبدا، الدامور، الناعمة، صيدا، مرجعيون، جزين.

درجة ثانية 70-100مم

بيروت، البقاع الوسط والغربي، طرابلس، عكار الضنية، بشري، زغرتا، الشوف.

درجة ثالثة 20-70مم

البقاع الشمالي والبقاع الشرقي، صور ورميش، السويداء وحوران، اربد، عمّان، شمال فلسطين.

طقس يوم الاربعاء غائم يتحوّل الى ممطر مع انخفاض درجات الحرارة وعواصف رعدية.

طقس يوم الخميس ممطر بغزارة يتحول الى مثلج مساء على ارتفاع 1100 متر ليتدنى تساقط الثلوج صباح الجمعة الى 800 متر وليل الجمعة فجر السبت الى ما يقارب 500 متر وسرعة رياح بين 70 و 90كم.

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 17 درجة نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 12 درجة نهاراً و 06 ليلا

على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 05 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و -2 ليلا

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 35 كم في الساعة تشتد يوم الخميس احيانا لتصل الى 55 كم

الضغط الجوّي: 1008hpa

الرطوبة: 80%