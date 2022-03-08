لبنان | “لأنك فاشل”.. بو عاصي يرد على باسيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 7:33 مساءً

رد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب بيار بو عاصي على تصريح “رئيس التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، عبر “تويتر”، قائلا: “ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك، ليه وعيت عليه منكوت قبل الانتخابات بشهرين”؟

وتابع: “ما زال التخلي عن القانون الارثوذكسي خيانة عظمى، ليه ما طرحتو ببرنامجك الانتخابي الأخير”؟

وأضاف: “ليه فرطت بأكبر تمثيل مسيحي بتاريخ المجلس بلبنان وكنت شريك مضارب بانهيار الدولة والاقتصاد؟ لأنك فاشل”.