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لبنان | “لأنك فاشل”.. بو عاصي يرد على باسيل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 7:33 مساءً

رد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب بيار بو عاصي على تصريح “رئيس التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، عبر “تويتر”، قائلا: “ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك، ليه وعيت عليه منكوت قبل الانتخابات بشهرين”؟

وتابع: “ما زال التخلي عن القانون الارثوذكسي خيانة عظمى، ليه ما طرحتو ببرنامجك الانتخابي الأخير”؟

وأضاف: “ليه فرطت بأكبر تمثيل مسيحي بتاريخ المجلس بلبنان وكنت شريك مضارب بانهيار الدولة والاقتصاد؟ لأنك فاشل”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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