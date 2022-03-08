لبنان | مراقبو وزارة الاقتصاد يلاحقون محتكري المواد الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة والامن العام وشرطة البلديات في مناطق جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع.

وقام المراقبون بجولة في طرابلس وضهر العين حيث تم تسطير محضر ضبط بحق سوبرماركت لاحتكار مواد غذائية وتوجيه عدد من الانذارات.

وأكّدت الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الاسواق واحالتها امام القضاء المختص، رغم كل الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين.