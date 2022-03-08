لبنان | ملف الكهرباء يحضر في لقاء بري وفياض اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 4:13 مساءً

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمناقشة ملف الكهرباء وتطوراته فياض أشار بعد اللقاء: “كان لي لقاء اليوم مع دولة الرئيس بري لمناقشة موضوع الكهرباء وسائر الامور بشكل عام. ركزنا خلال الحديث على تطورات ملف الكهرباء، وقد شكرت دولته على دعم مجلس الوزراء لقرار الموافقة المبدئية على هذه الخطة، ولفت نظره الى ان أحد شروط البنك الدولي لتمويل مشروع إستجرار الغاز من مصر والكهرباء من مصر، هو الموافقة النهائية على هذه الخطة. ولمست لديه إيجابية في التعاطي مع هذا الموضوع. نحن اخذنا ملاحظات مجلس الوزراء التي طلب إدراجها في الخطة كي تصبح نهائية وتم تسليمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مجتمعا عليه ان يعطي الموافقة النهائية كي نمضي قدما بعملية التمويل من قبل البنك الدولي لإستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، وهو ما سوف يؤمن زيادة في التغذية، ومن دون ذلك لا زيادة في التغذية في المدى المنظور”.

اضاف: “نأمل خيرا في ان نتقدم باتجاه خطوات اخرى، وهي الموافقة على التمويل مع البنك الدولي، كي نتقدم لاحقا بمرسوم ومن ثم مشروع قانون الى مجلس النواب لقرض من البنك الدولي كي يعتمده مجلس النواب ولكي نحصل بالتوازي مع هذا الامر على ضوء اخضر اميركي بعدم حصول أية تداعيات سلبية من قانون قيصر على مشاريع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن. هذه هي العناصر الرئيسية للخطة التي سوف ننفذها في المدى المنظور، لقد التزمنا كل التوجهيات التي اتخذها مجلس الوزراء وأدرجت في الخطة ورفعت لمقام مجلس الوزراء للبت بها سريعا”.

كما واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في حضور عضوي المجلس القاضيين رياض ابو غيدا وعوني رمضان، بعدها استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها.

وبعد الظهر، استقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.