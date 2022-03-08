لبنان | لجنة مستخدمي واجراء مستشفى الحريري:نمهلكم حتى نهاية الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 3:19 مساءً

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء “مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي” “انتهاء الاجتماع الذي عقد بين لجنة الموظفين والإدارة العامة للمستشفى، حيث تم طلب تقديم مساعدة مالية للعاملين فيه تعادل قيمتها 100 دولار أو ما يعادلها على سعر منصة صيرفة، تسهيلا لاستمرار الحضور اليومي للعاملين إلى مراكز عملهم وإتمام واجباتهم العادية المتمثلة بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا المرضى في ظل الظروف المتردية المعيشية والإرتفاع الجنوني بأسعار المحروقات وكل المواد الإستهلاكية الأخرى”.

واضافت في بيان “بناء عليه، أمهل المجتمعون الإدارة حتى نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ القرار الذي نتمنى أن يكون إيجابيا، كي لا نلجأ مضطرين مطلع الأسبوع إلى التصعيد الذي نراه مناسبا وحسبما تقتضي المرحلة لتحصيل جزء من حقوقنا التي تحفظ بعضا من الحياة الكريمة لنا وعائلاتنا”.