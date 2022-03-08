لبنان | إقرار إلزامية إنشاء نقابة للإختصاصيين في علم التغذية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 2:51 مساءً

في مناقشة لموضوع انشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان، عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنائبين ادغار طرابلسي وايهاب حمادة. كما حضرت مديرة الوقاية الطبية جويس حداد، رئيس دائرة المهن الطبية فادي رومانوس، ممثلة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية مهى حطيط، نهلا حولا، خليل الحلو، جينا عباس، مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر.

وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 الرامي الى انشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان.

واقرت اللجنة ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون الرامي الى انشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان، وستكمل دراسة مشروع القانون الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي في جلسة ستعقد الاسبوع المقبل. كما تداول النواب اعضاء اللجنة مع وزير التربية مجمل الملفات التربوية الملحة.