لبنان | مخزون الطحين يكفي لشهر ونصف.. “لا داعي للهلع”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

أكد رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان المخزون يكفي لشهر ونصف الشهر ولا داعي للهلع إذ لا يوجد اي أزمة حالياً.

وقال في حديث تلفزيوني: “فرع المعلومات أبلغنا انه ممنوع علينا ان نسلم طحين المناقيش والخبز الفرنجي قبل ان يستحصل على قسيمة من وزارة الإقتصاد، واليوم كل الافران لم تستلم طحين مناقيش وطحين خبز الفرنجي”.

يرتفع منسوب المخاوف لدى اللبنانيين من أزمة شح بالمواد الأولية، خصوصاً الزيت والطحين والسكر وغيرها، نتيجة تصاعد وتيرة الحرب الروسية على أوكرانيا وتزايد التحذيرات العالمية من أزمة غذائية مُحتملة على مستوى العالم.

وأوقفت المطاحن الاثنين تسليم أفران المناقيش ومخابز المرقوق والباتسيري كمياتها المقننة أصلاً من الطحين، والتي أقفل البعض منها اليوم أبوابه، والقسم الأكبر سيقفل خلال 48 ساعة المقبلة.

واقتصر التسليم فقط على أفران الخبز العربي بموجب بونات صادرة من وزارة الاقتصاد.