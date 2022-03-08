لبنان | أسعار المحروقات “نار”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 9:39 صباحًا

كما كان متوقعاً، وبفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية على أوكرانيا، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً، لتصبح على الشكل الآتي:

بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان بـ434000 ل.ل.

بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان بـ 425000 ل.ل.

المازوت بـ427000 ل.ل.

يذكر أنه اجتمع وزير الطاقة وليد فياض بالشركات المستوردة للنفط أمس، وقال بعد الاجتماع: “نتابع ملاحقتنا لسلسلة تزويد المحروقات التي بدأناها في عطلة نهاية الأسبوع من المحطات، وانتقلنا إلى الشركات المستوردة للنفط وإلى المستودعات، واليوم التقينا بقيادات هذه الشركات كي نؤكّد الأهداف”.

وشدّد فيّاض على أنّه “لا يوجد أزمة محروقات في لبنان خلال هذه المرحلة، فصحيح أنّ الحرب في أوكرانيا تؤثّر على سوق النفط، وبشكل خاص على الأسعار، لكن الشركات في لبنان وجدت مصادر متعدّدة لاستيراد البنزين والمازوت بدلاً من أوكرانيا”. ولفت إلى أنّ “الشركات اتّفقت على التعاون في ما بينها عندما تقلّ كمّية البضائع لدى إحداها”.

وبالنسبة إلى كمّيات الوقود الموجودة حالياً، قال فياض إنّ “في السوق كمية كافية، وهناك بواخر ستُفرغ حمولتها، وحصلنا على تعهّدات بضمات استمراريّة استيراد المحروقات”.

وأوضح فياض بأنّ الأسعار لن ترتفع يومياً بشكل يسمح بالتخزين”، مشيراً إلى أنّ “الأسعار سترتفع، لكن ليس بشكل كبير كما يتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبراً أنّها “أرقام مضخّمة، والهدف منها خلق حال من الهلع”.