لبنان | المنخفض الجوي يبدأ اليوم.. إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يسيطر على لبنان طقس مستقر حالياً، مع استقرار بدرجات الحرارة، قبل تحوّله الى متقلّب إثر منخفض جوي متمركز فوق تركيا بدءاً من منتصف ليل اليوم، بفعالية اعتيادية ويستمر لغاية ظهر السبت ويتحول الى منخفض عاصف بارد ومثلج بين ليل الخميس ولغاية صباح السبت، وحسب آخر التحديثات الثلوج ستُلامس عتبة الـ ١٠٠٠متر وما دون.

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة بقاعا بين ٣ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١٢ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً، احتمال امطار محلية في الليل.

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الاربعاء: غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار رعدية متفرقة خاصة قبل الظهر (تصبح محلية بعد الظهر) فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية وتتدنى الى ١٦٠٠ متر ليلاً، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٠ و ١٦ درجة ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٥ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س

الخميس: غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار رعدية متفرقة خاصة تصبح غزيرة بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠ متر ثم تطال ١١٠٠ ليلاً، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و ١٤ درجة ساحلا وبين ٣ و ٩ بقاعاً وبين ٢ و ٨ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تشتد ليلاً سرعتها بين ٤٠ و ٧٠ كم/س

الجمعة: غير مستقر عاصف وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وتتساقط حبات البرد، فيما تتساقط الثلوج على ٩٠٠ متر صباحاً ثم تطال ٧٠٠ متر ليلاً، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٦ و ١١ درجة ساحلا وبين -٣ و ٥ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٦٠ و ٨٥ كم/س.