لبنان | العمالي العام في يوم المرأة: نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل اللبناني تقل عن 30٪

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قدّم “الاتحاد العمالي العام” في يوم المرأة العالمي، تحية إلى “الأم والأخت والعاملة وربة المنزل والمناضلات والعاملات بالقطاع الصحي، وقال: “ألف تحية للمرأة اللبنانية وبخاصة العاملة في المجال الخيري والإنساني التي تعين فقير وتأخذ بيد محتاج وتواسي مسن وتمسح على رأس يتيم في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي نعيشها”.

وأضاف في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي: “تحية إكبار للعاملة اللبنانية خصوصاً والعربية عموماً وكل الدعم والإسناد من الاتحاد العمالي العام في لبنان لنضالاتها العادلة من أجل إحقاق حقوقها والنهوض بأوضاعها وكفاحها المستمر من أجل إثبات الذات. وعلى الرغم من أن المرأة اللبنانية تتمتع بتحصيل علمي مرتفع، وقدرات مميزة في مجالات متعددة. إلا أن هذا لم ينعكس في مشاركتها في سوق العمل والتي لا تزال من بين الأدنى في العالم. حيث أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل اللبناني تقل عن 30٪، غالبيتهن من العاملات بأجر. هذا، على الرغم من ارتفاع هذه النسبة ارتفاعاً طفيفاً على مدى العقد المنصرم.”

كما يتمنى الاتحاد العمالي العام في لبنان التوفيق لكل المرشحات الى الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية المقبلة بما يعزر مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام ودورها في الانتخابات.