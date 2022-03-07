لبنان | ما حقيقة طرح تأجيل الإنتخابات في جلسة “الميغاسنتر”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 9:11 مساءً

أثارت المعلومات المتداولة حول طلب وزير السياحة، وليد نصار، تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر جدلا واسعا بعد الجلسة المخصصة لبحث ملف “الميغاسنتر” اليوم الإثنين.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر في وزارة السياحة لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن ما سرب حول اقتراح وزير السياحة تأجيل الإنتخابات النيابية الى حين إقرار قانون الميغاسنتر في جلسة اللجنة الوزارية المخصصة للبحث بموضوع الميغاسنتر غير صحيح”.

“حقيقة ما حصل”

وتابع المضدر: “حقيقة ما حصل أن كلام نصار أتى ردا على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمالية والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها”.

وأضافت: “عندها اقترح نصار على المولوي وأمام الجميع أن يسنأذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه مباشرة الى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لتمرير كل المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف إجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها والا اذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات”.

واستغربت مصادر نصار “اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات علماً أنه أكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده”.

المولوي: نصر على إجراء الانتخابات

في المقابل، كشف وزير الداخليّة بسام المولوي في حديث قناة الـ mtv، عقب الاجتماع، أن وزير السياحة طرح فكرة تأجيل الانتخابات في إطار جواب على سؤال طُرح في الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم”.

ولفت مولوي الى ان “إقرار الميغاسنتر يحتاج الى تعديل في قانون الانتخاب في مجلس النواب”.

وأكد مولوي أننا “نصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير”.