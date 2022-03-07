لبنان | عائق أمام “الميغاسنتر”.. ماذا كشف المرتضى؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 7:36 مساءً

غرّد وزير الثقافة القاضي، محمد وسام المرتضى عقب اجتماع في وزارة الداخلية للبحث في موضوع “الميغاسنتر”، قائلاً: “إجتماع مفيد برئاسة معالي وزير الداخلية، لكن الأغلبية، ما عدا معالي وزير العدل، لمست أن ثمة عائقاً قانونياً يحول دون السير بالميغاسنتر”.

وتابع: “كما لمست الأغلبية أن ثمة حاجة لتعديل تشريعي، وللبحث صلة استطراداً في الجوانب المالية والتقنية”.

“الميغاسنتر” على طاولة البحث

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكانية إعتماد “الميغاسنتر” في الإنتخابات النيابية لعام 2022، عقدت إجتماعها الأول في الرابعة عصرًا في مكتب وزير الداخلية والبلديات بحضور وزراء: الداخلية بسام مولوي، العدل هنري خوري، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام المرتضى، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإتصالات جوني القرم والمالية يوسف خليل، باسكال دحروج ممثلة وزير الخارجية والمغتربين، المدير العام للأحوال الشخصية العميد إلياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي.

وتم الإتفاق على أن يستكمل الإجتماع في الخامسة من بعد ظهر غد الثلاثاء.