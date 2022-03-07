لبنان | سامي الجميل: ما حصل في معرض الكتاب نموذج عن دولة “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّد رئيس “حزب الكتائب”، سامي الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: “ما حصل في معرض الكتاب نموذج عن دولة حزب الله التي يتغنّى بها. غزو ثقافي”.

وتابع: “كمّ أصوات المعارضين بالعنف والترهيب، تغيير وجه لبنان الحضاري وجرّه إلى مزيد من التقوقع”.

وكان وقع اشكال تخلله تضارب بالايدي في معرض بيروت الدولي للكتاب، حيث أقدم عدد من الناشطين على محاولة اقتحام جناح “دار المودة” ورددوا شعارات مناهضة ل​إيران​ على خلفية عرض صورة لقائد ​فيلق القدس​ السابق اللواء ​قاسم سليماني​، وما لبث أن تتطور الأمر الى تضارب بالأيدي.