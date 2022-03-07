لبنان | تحويل رسوم الـPCR إلى حساب الخزينة في “المركزي”.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة “أريبا” المسؤولة عن تحصيل رسوم الـ pcr الى جانب وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تبلغها تقرير ديوان المحاسبة الذي يحدد الجهة التي يجب تحويل الأموال إليها.

وجاء بيان الشركة، بعد على المؤتمر الصحافي الذي عقده السيد ماهر ميقاتي رئيس مجلس إدارة شركة Areeba يوم الخميس الواقع فيه 3 آذار 2022 لتوضيح دور الشركة في تحصيل رسوم الـPCR عبر خدمة بوابة الدفع الإلكتروني التي تقدمها الشركة لجانب وزارة الصحة العامة، والذي أكد فيه السيد ميقاتي أن الشركة ما زالت بانتظار رد ديوان المحاسبة على كتابيها الموجهين بتاريخ 16 شباط 2022 وبتاريخ 2 آذار 2022 والتي طالبت بموجبهما تحديد الجهة التي ستسلمها الاموال المجباة من معاملات رسوم الـPCR.

ولفتت الشركة إلى أنها باشرت فورًا بالمعاملات اللازمة لتحويل الأموال إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.

وجددت شركة أريبا تأكيدها بأنها تلتزم أعلى معايير الإمتثال والشفافية بما يتناسب مع القوانين المحلية والدولية.