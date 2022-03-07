لبنان | توضيح من السفارة العراقية عن تأشيرة الدخول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

تداولت بعض وسائل الاعلام الالكترونية خبراً مفاده قيام العراق بمنح اللبنانيين تأشيرة دخول لمدة ستة اشهر وذلك من خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بين وزير الصناعة السيد منهل عزيز الخباز الذي يزور بيروت حاليا ونظيره اللبناني جورج بوشكيان.

وتعليقا على ما سبق، نوهت السفارة العراقية بأن “سمة الدخول المتعددة تشمل فئة رجال الاعمال والمستثمرين فقط وأن ما تم تداوله من منح التأشيرة للبنانين كافة لمدة ستة اشهر هو عار عن الصحة لذا اقتضى التنويه”.