لبنان | قادرين أن ننهي أزمة الخبز.. بس ليش وزارة الاقتصاد ما بدا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 6:19 مساءً

رأى نقيب أصحاب الافران في لبنان الشمالي، طارق المير أن “زراعة القمح هو من اختصاص وزير الزراعة، مع العلم اننا نملك سهول كثيرة، مثل سهل عكار والبقاع ولديهم الكثير من المواصفات”.

وأكد المير في حديث خاص لـ “صوت بيروت انترناشونال” أن “التكنولوجيا اليوم باتت قوية، ولدينا عدد كبير من المهندسين الزراعيين المتخرجين يؤكدون أن سهولنا تصلح لزراعة القمح وصالحة للخبز، مشيرا الى أن هذا الموضوع برسم وزير الزراعة وليس من شأن نقابة اصحاب الافران”.

وعلى صعيد الشمال، أشار المير الى أن “في الماضي كان هناك ما يسمى بسوق القمح وكانت الناس كلها تبيع القمح الطريّ والقاسي، كما وكان هناك مطاحن تطحن الطحين وتوزعه على الافران”.

وتمنى المير على “كل الشعب اللبناني والمزارعين أن يزرعوا القمح، وأن يتفقوا مع وزارة الاقتصاد ليأخذوا محصولهم”.