لبنان | بعدما اقرها مجلس النواب.. عون وقع 12 قانونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 04:10 مساءً - منذ 11 دقيقة

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم على 12 قانون اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة واحيلت للنشر في الجريدة الرسمية

والقوانين هي:

– القانون الرقم 269 المتعلق بتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام.

– القانون الرقم 270 المتعلق بتثبيت الذين قبلوا وترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة نقيب.

– القانون الرقم 271 المتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

– القانون الرقم272 المتعلق بتعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) والجدولين 1 و 2 الملحقين به.

– القانون الرقم 273 المتعلق بتعديل القانون رقم 62/2016 تاريخ 27/10/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).

-القانون الرقم 274 المتعلق باعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

– القانون الرقم 275 المتعلق بتدريس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام.

– القانون الرقم 276 القاضي بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

– القانون الرقم 277 القاضي بتعديل الفقرة (سادسا) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 .

– القانون الرقم 278 المتعلق باقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكهم التعليمي.

– القانون الرقم 279 القاضي بتمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 الى حين الانتهاء من اعمال التدقيق الجنائي وتعديل الفقرة 2 من مادته الوحيدةز

– القانون الرقم 280 القاضي بتصحيح اسم قرية (مجدلايا) قضاء عاليه – محافظة جبل لبنان باسم قرية (مجدليا).