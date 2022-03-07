لبنان | مذكرة ادارية ببدء العمل بالتوقيت الصيفي

“عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت احد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت احد من شهر تشرين الاول من كل عام.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012