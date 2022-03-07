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لبنان | مذكرة ادارية ببدء العمل بالتوقيت الصيفي

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدور مذكرة العمل بالتوقيت الصيفي

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تحمل الرقم 21/م تتعلق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي جاء فيها:

“عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت احد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت احد من شهر تشرين الاول من كل عام.

يذكر امين عام مجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 26 – 27 آذار 2022 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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