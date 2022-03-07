لبنان | الأسمر يدعو وزيري الطاقة والاقتصاد لحماية الفقراء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

توجه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح، الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أمام هول ما يحصل والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والسلع الأساسية والمواد الغذائية والدواء ومشتقات الرغيف وما سيحصل لرغيف الفقراء، لعقد اجتماعات فورية مع الوزراء المعنيين من أجل:

1- دعوة لجنة المؤشر بالاتفاق مع وزير العمل لاعادة دراسة شاملة لواقع الأجور ورفعها.

2- رفع بدل النقل في القطاع الخاص بما يتناسب مع الزيادات الهائلة لأسعار المشتقات النفطية.

– دعوة وزير المال من أجل مقاربة واقعية للأجور وبدل النقل والانتقال في القطاع العام، خاصة في ظل غياب أي خطة للنقل العام أو أي خطة لدعم قطاع النقل البري.

– تفعيل المراقبة على المواد الغذائية والسلع الأساسية والوقود. وفي هذا الإطار يحيي الاتحاد العمالي العام في لبنان المبادرة الشجاعة بالنزول على الأرض لوزيري الإقتصاد الدكتور أمين سلام والطاقة الدكتور وليد فياض من أجل حماية العمال والفقراء وجميع فئات الشعب اللبناني.

– دخول الدولة على خط استيراد المشتقات النفطية من أجل حماية المواطن اللبناني من جشع المحتكرين.

– وضع رؤية مستقبلية لمسألة استيراد القمح تحمي الشعب اللبناني بكل فئاته من هذه الأزمة المستجدة وتداعياتها المستقبلية”.

وأعلن الاسمر ان “الاتحاد العمالي العام، سيبقي اجتماعاته ومشاوراته مفتوحة لمواكبة هذه التطورات”.