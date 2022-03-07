لبنان | “التجمع الطبي” طالب قائد الجيش بإدارة أزمة المحروقات والدواء والغذاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا، في بيان، قائد الجيش العماد جوزيف عون بـ”ادارة ازمة المحروقات والدواء والغذاء، خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية وعودة طوابير الذل والاهانة أمام محطات الوقود وتخزينها لرفع الأسعار، اضافة الى محاولة بعض أصحاب السوبر ماركات إخفاء المواد الغذائية والتلاعب بأسعارها”.

وأعرب عن خشيته من “أزمة الطحين وانعكاسها على لقمة الفقير، ناهيك عن أزمه الدواء التي يجب أن يحل لغزها، من فقدان بعض الادوية للأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة التي لا نسمع بوجودها الا في الاعلام”.

وختم البيان: “يعول التجمع الطبي على حكمة قائد الجيش، لان الأمن الغذائي والدوائي خط أحمر بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة، أضف إلى ذلك أن الجيش هو صمام الأمان في زمن الحرب والسلم وينال ثقة كل المكونات الوطنية بلا منازع خدمة للشعب والصحة والوطن”.