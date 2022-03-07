لبنان | الدفاع المدني: 113 مهمة خلال 96 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال 96 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد51) :

* أعشاب (عدد11): صور – عين الريحانة – سليم سلام – كفرحاتا – مزرعة الشوف – ضهور الشوير -كفرزبد -صربا – أرض جلول – عاليه .

وأشجار في العقيبة.

* منازل (عدد10):الهرمل – بياقوت(*2)-طرابلس -كفرزبد -الصويري – الليلكي – الفاكهة -الصفرا – الفاعور.

* سيارات(عدد11):شكّا – زغرتا -حريصا – حوش الأمراء – خلده- المتن السريع -صيدا – مجدلون – ضبية – البترون -برج حمود.

* مؤسسات(عدد2): مخبز في برج البراجنة -متجر في حي السلم.

* كهرباء (عدد12):مولد في كل من: الفاكهة، جبيل، زحلة وساقية الجنزير – محول في : عرمون، النبعة، النقاش-عمود في:ضبية، الدوير-لوحة فواصم في : ميفدون، البترون-أسلاك داخل متجر في العبده.

* مختلف (عدد1):داخل مستوعبات في صور .

* نفايات (عدد4): إنطلياس -المكلس -الأشرفية -أدونيس .

– نقل وإسعاف (عدد47) :

* حوادث(عدد32):برج حمود(*2) – جبيل – الكولا(*2)- العقيبة – حامات – عين الرمانة – طريق الجديدة – رأس النبع -ديك المحدي(*2) – عجلتون – الحدت(*2) – الحمراء – الزلقا -قريطم(*2)- البسطة – مجدل عنجر – مزرعة يشوع – عشقوت – حراجل – صور –

قرنة شهوان – حارة حريك – كفيفان – قصقص – كليمنصو -حالات – برج البراجنة .

* حوادث سير (عدد15) : الفرزل ونقل جريحة الى المستشفى -بيت الدين ونقل جريحين الى المستشفى -الشياح ونقل جريح الى المستشفى- خلدة ونقل جريح الى المستشفى- صور ونقل

جريح إلى المستشفى- إده ونقل جريح إلى المستشفى- عنجر ونقل جريح الى المستشفى- بئر حسن ونقل جريح الى المستشفى- الكرك ونقل جريح الى المستشفى

– القبيات – كفرشيما -الطيونة -جعيتا – دده – الروشة .

– إغاثة وإنقاذ(عدد11) : سحب سيارات محتجزة بسبب تراكم الثلوج في :كفردبيان، حراجل، إنقاذ زورق معطل مقابل شاطئ : البترون، الجية – إنقاذ مواطن اصيب جراء سقوطه في حفرة على طريق عام المطيلب.

– إنقاذ هرة علقت على شجرة في الحوش/صور.

سحب أشجار سقطت جراء الرياح في كل من: جبيل، ميرنا الشالوحي، حالات، قريطم، الكويخات.

– نقل جثث (عدد4) :جثة رجل من بئر العبد الى المستشفى – جثة امرأة من الجناح الى المستشفى – جثة رجل من داخل منزله في رياق إلى المستشفى – جثة رجل من منطقة الآثارات في صور إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 96 ساعة الماضية 113 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.