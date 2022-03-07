لبنان | كمال فغالي لصوت الناس: امكانية التغيير لدى الشيعة 30 الى 35%

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 12:32 صباحًا

اعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي أن الازمة الاقتصادية والمالية سيكون لها تأثير كبير على سلوك الناخبين في الانتخابات النيابية.

وكشف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، ان “82.5% من الناس اكدوا في استطلاع للرأي ان الازمة المالية اثرت عليهم كثيرا و95.5% تطرقوا لامور اقتصادية معيشية في الحديث عن مطالب معيشية واقتصادية و4% كانت اولوياتهم سياسية وهذا امر جديد على الانتخابات التي كانت تجري في السابق بناء على اهتمام سياسي والغريب اننا لا نرى خطابا معيشيا لا بل لا نزال نسمع خطابات سياسية”.

وقال: “من نقاط الضعف في قوى المعارضة او التغيير انها لم تجتمع حتّى على تسمية”.

واشار الى ان “الاستطلاعات تشير الى ان 31% من المستطلعين سينتخبون كما انتخبوا في 2018 مقارنة بـ51% في مراحل سابقة و65% ما قبل الـ2018 وهذا تراجع لافت ومؤشر لافت”.

وتابع: “الاستطلاعات ابرزت في تقييم شخصيات السياسيين تراجعا لافتا ايضا اذ ان الجميع من بين الزعامات التقليدية تراجع وهذا مؤشر قوي الى ان المنظومة قضي عليها”.

واردف: “الاستطلاعات تشير الى ان الذين لا يريدون ان ينتخبوا اتخذوا هذا الموقف لأنهم لا يعرفون من هو البديل كي ينتخبوه.. الناس يريدون التغيير بقوة ولكن لا يعرفون اين هو التغيير.. وان اتحدت قوى التغيير تحت لائحة واحدة وبشعار وبرنامج واحد يحققون نتائج كبيرة”.

واشار الى ان “هناك ارتباكا كبيرا لدى مجموعات السلطة في الانتخابات لم نشهده في اي انتخابات سابقة “.

وقال: “ان تمكنت قوى التغيير من تأليف لائحة موحدة في كل المناطق اللبنانية ستخلق بذلك موجة انتخابية.. وان لم يتمّ خلق موجة احتمال كبير جدا ان يجلس الناس في بيوتهم وبالتالي يقاطعوا الانتخابات “.

ورأى ان مشكلة قوى التغيير انهم “مش قابضين حالن جدّ بعد”.

وقال: “حسب رأي الناس “اقوى حزب، حزب التغيير” اذا وجدوا امامهم خيارا جديا وقويا ولكن ان لم تشعر الناس بوجود شيء جدي وجديد فانهم سيجلسون في منازلهم ولن يصوتوا”.

وردا على سؤال حول الحواصل في جبيل وكسروان، قال: “فريد هيكل الخازن ليس لديه حاصل وحده من دون تحالفات.. فارس سعيد لا حاصل لديه وكذلك منصور البون. ولكن بالتحالفات يمكن تشكيل حواصل وبالتالي كلّ شيء متعلق بالتحالفات.. يمكن القول مثلا ان للتيار حاصل وللقوات 2 في جبيل كسروان”.

واضاف: “لائحة موحدة في كسروان جبيل واجهتها زياد بارود تحصل على حاصل شرط ان تكون امتدادا لتحالف المعارضة على مجمل الاراضي اللبنانية”.

ولفت الى ان “كل القوى التقليدية تراجعت في استطلاعات الرأي”.

وقال: ” امكانية التغيير لدى الشيعة 30 الى 35% اذا كان هناك لوائح موحدة منتظمة بوجه الثنائي”.