لبنان | مساعدات “فريش دولار”.. 150 ألف عائلة ستستفيد من برنامج “أمان”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

كشف ​وزير​ الشؤون الإجتماعية، ​هيكتور حجار​، أن “خلال أيام سيبدأ دفع أموال المساعدات من برنامج “​أمان​”، مضيفا: “نحن ننتظر بعض المعاملات من قبل ​الدولة اللبنانية​، التي لها علاقة بالمالية و​ديوان المحاسبة​”.

150 الف عائلة

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن “الزيارات المنزلية تتم بمنحى تصاعدي، وسيكون لنا مؤتمر صحفي لإعلان يوم الدفع”، موضحاً أنه “تم إختيار 200 ألف عائلة، وستستفيد منها 150 ألف عائلة والمبلغ له علاقة بعدد أفراد العائلة”.

فريش دولار

وأكد حجار، أن “المساعدات ستكون عبر “الفريش الدولار”، من مراكز التحويل”، مشدداً على أن “الدولة اللبنانية أنهت كل ما طلب منها لناحية ​البطاقة التمويلية​، وسنبحث موضوع القرض مع ​البنك الدولي​”.