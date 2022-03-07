لبنان | 105 طلاب لبنانيين وصلوا لبنان من أوكرانيا.. ما مصير عامهم الدراسي؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - مارس - 2022 10:24 مساءً

وصل مئة وخمسة من الطلاب اللبنانين الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية في أوكرانيا، الى مطار بيروت مساء اليوم، على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط آتية من وارسو.

من جهته، أشار الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، من مطار بيروت، الى قرار مجلس الوزراء تمّ تنفيذه، طالبا من وزير التربية أن يأخذ بعين الاعتبار أوضاع هؤلاء الطلاب.

كما أكد أنه “تمّ إجلاء كل الرعايا اللبنانيين من بولندا ورومانيا ونتواصل مع من تبقى داخل الأراضي الأوكرانية ووضعهم مأساوي”.

وكان اللواء خير قد غادر الى وارسو للاشراف على الإجراءات كافة بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا.

استكمال الدراسة في لبنان

وحول المصير الجامعي لهؤلاء الطلاب، أفادت مصادر في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ لقناة الـLBCI، أن الوزارة تعمل على آلية تسمح للطلاب ال​لبنان​يين الذين عادوا من ​أوكرانيا​ باستكمال تعليمهم في لبنان وخصوصا في ​الجامعة اللبنانية​.

وذكرت المصادر، أن الوزارة ستعمل على تسهيل الأمر، خصوصا أن فترة التسجيل انقضت، وبالنسبة الى التعليم الجامعي، كما سيطلب من ​الطلاب​ تعديل شهاداتهم الأوكرانية، وعرض النتائج ومن ثم إرفاق هؤلاء الطلاب بالجامعات اللبنانية، علما أن هذا الأمر يحتاج الى توصية من التعليم العالي والوزارة أبدت استعدادها لتسهيل الأمر”.

وأفادت المصادر بأن وزير التربية والتعليم العالي عباس “الحلبي تمنى من الجهات الأوكرانية عدم الضغط على الطلاب ​اللبنانيين​ الذين لم يكملوا دفع الأقساط في الجامعات الأوكرانية”.