لبنان | بعد جولة سلام المفاجئة.. ما حقيقة احتكار “سوبرماكت فهد” لعبوات الزيت النباتي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - مارس - 2022 7:22 مساءً

بعد الجولة المفاجئة التي قام بها وزير الإقتصاد، أمين سلام على عدد من السوبرماركت بعد ظهر اليوم، نفى رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد، ما أوردته قناة “الجديد” حول مداهمة سوبرماركت فهد في منطقة فرن الشباك و اكتشاف كمية من الزيت المخزن في المستودعات التابعة لها.

سوبرماركت “سيرفرس”

واذا أشار فهد في اتصال مع موقع “صوت بيروت انترناشونال”، الى أن السوبرماركت التي تم مداهمتها تدعى سوبرماركت سيرفرس، أكد أن “ليس له أي علاقة بها، موضحاً أن كل البضائع معروضة في السوبماركت التابعة له وفي عدد كبير من السوبرماركت الأخرى ولا يوجد أي نوع من الاحتكار .

ضد الاحتكار

ورأى فهد أن عدداً من السوبرماركت تتصرف بطريقة غير قانونية و تخفي البضائع، مؤكدا أنه ضد هذا الامر ويعتبره جريمة كما وصفها وزير الاقتصاد.

ودعا كل السوبرماركت و المحال للتصرف بطريقة قانونية وإنسانية وأخلاقية لأننا نمر بوضع اقتصادي و معيشي صعب جداً فضلاً عن الازمة الاوكرانية.

مخزون الزيت يكفي لأسابيع

من جهة اخرى، كشف فهد أنّ مخزون الزيت في السوبرماركت، يكفي لأسابيع، لافتاً الى أن المخزون الاساسي موجود لدى المستوردين أو المصانع.

وأوضح أن الزيت بمعظمه مصنع في لبنان ويتم استيراد الزيت الخام من اوكرانيا.