لبنان | أكثر من مئة لبناني في أوكرانيا يصلون غدا الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 9:42 مساءً

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، مساء اليوم السبت، أن من المقرر أن تصل عند الثامنة من مساء الغد الأحد الى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة “الميدل ايست”، قادمة من بولندا وعلى متنها ما يفوق المئة شخص من أبناء الجالية اللبنانية الخارجين من اوكرانيا.

ويذكر أن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن، محمد خير، الذي يتابع جميع الإجراءات اللازمة، سيغادر صباحا إلى بولندا لتأمين وإنجاز كل التفاصيل بالتنسيق مع سفيرة لبنان في بولندا”.