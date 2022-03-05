لبنان | بلديات قضاء صور مهدّدة بالإقفال.. ماذا عن مستحقاتها؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 8:21 مساءً

شدد إتحاد بلديات قضاء صور على “ضرورة دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي”.

وحذر من “توقف عمل البلديات نتيجة الشح في الموارد، إضافة الى ضعف القدرة الشرائية من الموازنات المالية الحالية الخاصة بها، مما لا يمكنها من القيام بتنفيذ الحد الادنى من مشاريع حيوية تخص المواطنين”.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره بعد الاجتماع الدوري للمجلس أن “البلديات لم تعد قادرة على تنفيذ الحد الادنى مما هو مطلوب منها خدماتيا، إضافة الى دفع رواتب العمال والموظفين، وأن استمرار الوضع المالي على ما هو عليه سيؤدي الى إقفال البلديات”.