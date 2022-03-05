لبنان | “سوبرماركت” تخفي عبوات الزيت النباتي.. وزير الإقتصاد يتحرّك

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 7:18 مساءً

كلف وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، مديرية حماية المستهلك التحقق مما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات عن إخفاء مادة الزيت النباتي.

وتبيّن بعد كشف فريق من المراقبين أن السوبرماركت المعني أعاد عرض عبوات الزيت للبيع أمام العامة.

على الإثر، حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة التجار “من أي تلاعب في عمليات البيع أو تقصّد احتكار المواد الغذائية بغية تحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرة الى أنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات الردعية بحق كل من تسوله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين”.