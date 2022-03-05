لبنان | بوشكيان: بدأنا باستبدال قوارير الغاز.. وهذا ما قاله عن أزمة القمح

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 23 دقيقة

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن “الصناعي كما الدولة، حريص على تأمين السلامة العامة للمواطنين في منازلهم ومؤسساتهم الصناعية والتجارية والسياحية”، مشددا على أن الوزارة “ماضية عبر معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بالتشدد في الرقابة والسهر على ضمان الجودة وتطبيق المعايير والانتاج الجيد وصولا إلى منتج سليم لا يشكل خطرا على حياة الناس”.

وأوضح أن جولته اليوم في معمل سيغما لقوارير الغاز في تعنايل- البقاع “أتت في إطار الاطلاع على مدى رصانة الصناعي اللبناني وجديته ومهارته في انتاج سلعة تدخل الى كل بيت ومحل ومطعم وفندق ومؤسسة، وتلبي المعايير والمواصفات المطلوبة”.

وهنأ صاحب المعمل رباح جابر الذي كان في استقباله الى جانب الموظفين والعمال، وأشار إلى أن “من يستطيع التصدير الى 16 بلدا يكون قد استحصل على شهادة اعتراف دولية بمصنعه ومنتجه ورفع اسم لبنان عاليا، وسوق للانتاج الذي يحمل العلامة التجارية اللبنانية”.

وأشار إلى أن “عملية استبدال قوارير الغاز القديمة بالجديدة انطلقت مجددا بعدما توقفت بعض الشيء. ونحن مع وزير الطاقة والمياه والمعنيين بهذا الملف مصرون على انهائه سريعا في خطة تأمين السلامة العامة وضمان تجنيب اللبنانيين حوادث مؤلمة تلحق الخسائر بالأرواح والأضرار بالممتلكات”.

وثمن جهود العاملين في المصنع بحيث “تمكنوا من تصنيع ثلاثة ملايين وثلاثماية ألف قارورة جديدة تم استبدالها حتى الآن”.

وشكر جابر لبوشكيان “زيارته ودعمه الصناعة الوطنية التي كلما تنمو وتتوسع تؤمن فرص عمل جديدة”، موضحا أن “عدد العاملين في المعمل وصل الى 250، اضافة الى عشرات العاملين اللبنانيين في مصانع الشركة في غانا والعراق”.

كما قدم مدير المعمل محمد شمص شروحا عن آلية التصنيع.

أما عن أزمة القمح، غرد بوشكيان عبر حسابه على تويتر: “سنقنن الطحين ليكون استخدامه فقط للخبز، إلى أن نتمكن من تأمين القمح من كندا وغيرها، والأزمة عالمية وليست لبنانية”.