لبنان | بوشكيان: شكلنا لجنة طوارئ لإحصاء المواد التي تصدر للخارج

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 12:00 مساءً

صرح وزير الصناعة جورج بوشكيان أننا “شكلنا لجنة طوارىء في مجلس الوزراء ونقوم بإحصاء للمواد التي نصدرها للخارج وهي الفول والحمص والعدس والفاصولياء، مشيرًا إلى أنه على ضوء الإحصاءات، سنقوم بنظرة أولية على حاجتنا في السوق والكميات لدينا.”

وأكد بوشكيان في حديث لـ ال بي سي أن “أولويتنا الأمن الغذائي الداخلي والمستهلك.”

وعن الزيت النباتي، أشار إلى أن “هناك 4 مصانع في لبنان، موضحًا أننا نستورد الصويا من الخارج ونعيد تصنيعه، فنتسخرج منه الزيت وبقاياه تُستخدم كأعلاف للحيوانات”، ولفت إلى أنه “بحسب الإحصاءات، كان بإمكاننا تاريخيًا عدم إستيراد الزيت النباتي.”

وبالنسبة إلى القطاع الصناعي أشار: “الأمور إيجابية، على أمل تمرير هذه المرحلة”، وذكر أن “هناك طرح ترشيد أو “تقنين” باستعمال الطحين وربطه فقط بصناعة الخبز إلى حين وصول كميات جديدة.”

وأعلن بوشكيان أنه “ولأول مرة منذ 12 سنة، سيقوم وزير الصناعة العراقي بزيارة لبنان الأحد لأربعة أيام.”