لبنان | نصار: اكد على الإتفاق بضرورة اجراء الانتخابات في أيار

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 11:55 صباحًا

أكّد وزير السياحة وليد نصار الاتفاق على ضرورة اجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية في ايار المقبل.

وتحدّث نصار، في تصريح لـ LBCI، عن موضوع إقامة الميغاسنتر، موضحاً أن هناك 3 محاور يجب دراستها الاول قانوني والثاني لوجستي والثالث مالي.

وقال: نقف بين تنفيذ الميغاسنتر بطريقة متقدمة تقينا ومكلفة فتأتي نتائج الانتخابات on the spot وبين تنفيذ هذه المراكز بالطريقة التقليدية وهنا الفرق يكون باعلان النتائج إذ يمكن ان تتأخر لـ24 ساعة مثلاً.

وأكّد “أننا قادرون على تنفيذ الميغاسنتر”، معتبراً أن “6 كافية وعندما تنوجد الارادة يمكن القيام بهذه المراكز”. وأشار الى إمكانية إقامتها في المدينة الرياضية، الفورم، البيال، ملعب فؤاد شهاب على سبيل المثال.

وشدد على أن انشاء البطاقة الالكترونية والميغاسنتر هي من أهم المواضيع الاصلاحية للقانون الانتخابي.

وفي موضوع الأمن الغذائي الناجم عن الغزو الروسي على أوكرانيا، كشف نصار أنه تم تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة هذا الملف، موضحاً أن 92% من استيراد القمح للبنان يتم عبر روسيا وأوكرانيا. وأشار نصار الى أن لدى التجار احتياط من القمح يكفي لمدة شهر او شهرين، أما احتياطي الحبوب فيكفي لشهرين او 3 اشهر.

وشدد على ضرورة تنفيذ اجراءات أمنية لمكافحة احتكار هذه المواد، معتبراً أن التحول من اقتصاد ريعي الى منتج لا يحصل بـ”كبسة زر”.

وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، لفت نصار الى أن هذا القطاع منتج في لبنان، ويؤمن مداخيل للدولة.