لبنان | باسيل أعاد نشر تغريدة سد بسري.. هكذا أفلسوا لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نشر تغريدة له عبر تويتر كتبها في عام 2020، عن مشروع سد بسري، قال فيها: سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل اهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سدّ بسري؛ سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه؛ عندها لن ينفع البكاء، ولن يجدي الّا تأمين قرض جديد لنعود الى نفس السدّ وبنفس الشروط، ولكن بكلفة أعلى بكثير… هكذا أفلسوا لبنان.

وفتح مجلس الوزراء أمس الجمعة في جلسته، مرة جديدة، موضوع سد بسري.