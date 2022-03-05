لبنان | عيتاني يشكر قيادة الجيش ويوضح حقيقة خبر إعادة اعمار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

توجه مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني الى قيادة الجيش اللبناني بالشكر على خلفية الدور الكبير والمميز الذي لعبته على المستويين اللوجستي والامني، الامر الذي ادى الى تمكين المرفأ من استعادة عمله، فلولا الجيش لما كان المرفأ ليعمل حتى يومنا هذا، حيث كانت له اليد الطولى في عملية إزالة الركام بعد الجريمة، فضلاً عن عمليات الكشف على جميع المستودعات لتقصي المواد الخطرة وازالتها ، كما وشكر كافة الاجهزة الامنية.

وخلال افتتاح احدى شركات الشحن لمستودعها والتي أعادت اعماره في المنطقة الحرة، بحضور السفير الهولندي ببيروت، لفت عيتاني الى ان التحديات والمسؤوليات التي تواجه العمل في المرفأ كبيرة، الا انه لم يكن امامنا إلا خيار تحمل المسؤوليات.

واضاف: لقد اتخذنا قرارات جريئة لاعادة تفعيل عمل المرفأ بالتعاون مع مجلس الادارة وكل النقابات الموجودة، لأن المرفأ هو الشريان الحيوي للبنان وله تأثيرات كبيرة على الامن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والصحي.

وعن إعادة اعمار المرفأ وفقاً لما يُنشر في الاعلام قال: ما قمنا به هو تفعيل محطة الحاويات وليس إعادة اعمار المرفأ، فلا يمكننا التوقف أو التأخر في تفعيل العمل الذي ينعكس ايجاباً على امن المواطن اللبناني، وفي هذا السياق، لفت الى انه تحت إشراف وزارة النقل قدمنا كل الامكانات للوصول الى خطة متكاملة لتسهيل احتياجات اللبنانيين ومن ضمن هذه الخطة هو زيادة ال transshipment وهي احدى البدائل الحالية التي يمكنها زيادة الارادات.

كما اشار الى انه اصبح عدد الرافعات التي تعمل اليوم ١١ من أصل ١٦، بعد ان كان عدد الرافعات ثلاثة فقط في تموز ٢٠٢١.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل قال: وصلنا الى مرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية، الامر الذي انعكس سلباً على تفريغ البواخر والوكالات البحرية والاهراءات.

وختم عيتاني بأن التفاؤل موجود ولا يمكننا ان نيأس، فاليأس ليس من سمات اللبنانيين.