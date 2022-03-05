لبنان | إطلاق سراح الشيخة هنية بدوي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

بعدما أثار خبر اعتقال شيخة درزية “مسنّة” غضب الشارع الدرزي، حيث تحرك وفد كبير من مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز نحو المستشفى العسكري مطالبين باطلاق سراح الشيخة هنية بدوي والتي تبلغ من العمر 71 عاماً, تمّ اطلاق سراحها مساء اليوم الجمعة.

وكان قد أشار “الحزب الديمقراطي اللبناني” في بيان أنّه منذ مساء أمس الخميس، “يتابع رئيس الحزب طلال أرسلان قضية الشيخة هنية بدوي وهي مسنّة تبلغ من العمر 71 عاماً، بعد أن أقدم القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي على اعتقالها، علماً أنّها لم ترتكب أيّة خطيئة أو جرم يستدعي التوقيف”.

وفور اطلاق سراحها, غرّد رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر”: “كل الشكر للرئيس غسان عويدات وقائد الجيش ومدير المخابرات للجهود التي بذلوها لإطلاق الشيخة هنية بدوي”.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشكره فيه على مساعيه في العمل لإخلاء سبيل الشيخة هنية بدوي، التي تم توقيفها بعد عودتها من فلسطين المحتلة، كما أجرى جنبلاط اتصالاً مماثلاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون شاكراً جهوده في هذا السياق.