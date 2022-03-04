لبنان | جمعيات المجتمع المدني تستنكر الاستسهال في تأجيل الإنتخابات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

استنكرت 22 جمعية من جمعيات المجتمع المدني في بيان، “استسهال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هذا الاستحقاق القانوني والدستوري والديمقراطي الذي ينتظره اللبنانيون كل ست سنوات، ويحرم الناس من حقهم في التعبير عن رأيهم واختيار من يتولى إدارة شؤونهم العامة على المستوى المحلي، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة”، مستغربا “استسهال ضرب مبدأي التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات على نطاق أهم مكون محلي للسلطة والمستوى الوحيد للامركزية الإدارية في لبنان”.

واستهجنت “الأسباب المعلنة للتأجيل، التي ترتدي لباس المسوغ القانوني بالشكل، غير أنها بالمضمون ترتبط بمصالح سياسية وحزبية أكثر تعقيدا بالنسبة للقوى السياسية. فالانتخابات البلدية تجري في مجتمعات محلية ضيقة النطاق إجمالا، ما يصعب على القوى السياسية مهمة الغش والتعبئة الطائفية في مواجهة الآخر، كما ويقيد قدرتها على الإمساك والتحكم الكامل بالقرار الشعبي المحلي”.

وذكرت بـ”بيانات الجمعيات المختصة بمراقبة الانتخابات العامة والمحلية وبمناشداتها الدائمة ضرورة العمل الجدي والسريع والمتأني في آن معا، لمعالجة الإشكاليات والعوائق التي تعتري قانون الانتخابات، والالتفات إلى عامل الوقت الذي قد يتم استخدامه كذريعة لتأجيل الانتخابات واعتباره أمرا واقعا لا محالة”.

وحملت “السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي، المسؤولية كاملة لأي تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية”، معتبرة في الوقت عينه، أنه “ما زال هناك إمكانية لتذليل جميع الإشكاليات والعوائق وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك”، مؤكدة “السعي مع جميع الحريصين على احترام المواعيد القانونية إلى التصدي لأي محاولة تمديد”، داعية “جميع اللبنانيين واللبنانيات إلى الوقوف صفا واحدا في الدفاع عن حقهم في الانتخابات واختيار ممثليهم، والقيام بكل ما يضمنه القانون والعمل السلمي لمنع التمديد الذي من شأنه أن يعرقل مسار الحياة الديمقراطية ويعيدنا إلى سنوات خلت اعتبرنا أنها لن تعود يوما”.

الموقعون:

1.الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات

2.الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية

3.الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا

4. جمعية مهارات

5.المفكرة القانونية

6.المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم

7. غربال

8. جمعية نحن

9.التجمع النسائي الديمقراطي

10. تيار المجتمع المدني

11. جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA)

12. الحركة البيئية اللبنانية

13. كفى عنف واستغلال

14. فيفتي فيفتي Fifty Fifty

15. نواة للمبادرات القانونية

16. جمعية الحركة الاجتماعية

17. المركز اللبناني للدراسات السياسية

18. صدى البقاع

19. الف – تحرك من أجل حقوق الإنسان

20. المركز اللبناني لحقوق الإنسان

21. جمعية الرباط الانمائية

22. مدنيات.