لبنان | ميقاتي المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 5:28 مساءً

عرض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مستهل مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، “الأسباب التي دفعت بلبنان إلى اتخاذ موقف من النزاع الروسي الأوكراني”، وقال: “إن هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علما أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة أفضل العلاقات معها”.

وتناول موضوع الأمن الغذائي، داعيا إلى “ضرورة استشراف معالجة الوضع، الذي يمكن أن ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا”، مقترحا “اتخاذ إجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية”.

كما عرض “المداولات مع وفد وزارة الخزانة الأميركية والنقاط التي أثيرت خلالها، لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تشكيلها، وذلك في أسرع وقت لتأكيد جدية الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد”.

ولفت إلى أن “المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الأسبوع المقبل”، منوها ب”جهود وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار للاسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جدا”.