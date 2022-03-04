لبنان | رئيس اتحاد نقابات العمال بحث مع كركي في مستجدات الضمان الأجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان، أن رئيسه كاسترو عبد الله زار ظهر اليوم، يرافقه نائب رئيس الاتحاد رضا سعد وسكرتير العلاقات الدولية غسان حجازي وسكرتير التنظيم النقابي شحادة المصري، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه، وتم البحث في مجمل المستجدات والقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحمايته وبحماية المضمونين وتعويضات نهاية الخدمة لهم بعد ان تآكلت بفعل انهيار الليرة اللبنانية امام الدولار الاميركي”.

صورة من اجتماع لاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اليوم

ولفت البيان الى أن “رئيس الاتحاد أكد على موقف الاتحاد الوطني لجهة الضغط على الحكومة ورئيسها لدفع ديونها المتوجبة عليها للضمان الاجتماعي وليس إلغاء ديونها كما ورد في موازنتها، لا لشيء لسوى لغاية دنيئة في نفوسهم وحلمهم القديم الجديد دوما لالغاء الضمان الاجتماعي لصالح شركات التأمين الخاصة. كما ركز على موضوع الاستشفاء وما يقوم به كارتيل المستشفيات من تقاضي مبالغ مالية من المرضى المضمونين سلفا مخالفين بذلك كل العقود الموقعه مع الضمان الاجتماعي، طالبا من المدير العام للضمان التدخل الفوري ووضع حد لكل تلك الممارسات. وطالب أيضا، بضرورة شمول عمال البناء والمزارعين وغيرهم من الفئات من مياومين ومتعاقدين وعمال البلديات في الضمان الاجتماعي. وأبدى الدكتور كركي كل تفهم وحرص، وكانت وجهات النظر متطابقة في كل ما جرى بحثه في اللقاء. وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول الى الغاية المنشودة ومنها عدم السماح بضرب الضمان الاجتماعي وإلغائه لصالح شركات التأمين الخاصة”.