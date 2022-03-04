لبنان | توقيف مطلوب بحقة 9 مذكرات في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي :

“بتاريخ 28-2-2022، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة حدث بعلبك، ويدعى: ح. ج. (من مواليد عام 1992، لبناني). وبعد عملية رصد وتعقب تمكنت قوة من المفرزة المذكورة من توقيفه، وتبين أنه يوجد في حقه 9 مذكرات عدلية بجرائم: انتحال صفة عسكرية، سرقة، نقل أسلحة وذخائر، تهديد بالسلاح، جناية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.