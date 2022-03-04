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لبنان | توقيف مطلوب بحقة 9 مذكرات في بعلبك

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ الآتي :
“بتاريخ 28-2-2022، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة حدث بعلبك، ويدعى: ح. ج. (من مواليد عام 1992، لبناني). وبعد عملية رصد وتعقب تمكنت قوة من المفرزة المذكورة من توقيفه، وتبين أنه يوجد في حقه 9 مذكرات عدلية بجرائم: انتحال صفة عسكرية، سرقة، نقل أسلحة وذخائر، تهديد بالسلاح، جناية.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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