لبنان | توقيف عصابة لبيع دولارات مجمدة عبر “فيسبوك”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية لتعقب وتوقيف أفراد عصابات ترويج العملات المزيفة.

رصد هذا المكتب على “فايسبوك” صفحة باسم “طلعت يوسف” يعرض من خلالها بيع دولارات يدعي بأنها “مجمدة” بنصف سعر صرفها، ويؤكد لضحاياه ان باستطاعتهم التأكد من انها صحيحة.

الموقوف من قبل الجيش

بعد عملية رصد، نصبت له قوة من المكتب مكمناً في الكولا وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ويدعى: م. ص. (مواليد عام 1998، سوري) وضبطت بحوزته مبلغ /7600/$ مزيّف.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتواريخ مختلفة بحوالى/20/ عملية بيع دولارات مزيّفة.

لذلك، تُعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 290881-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تذكر هذه المديرية العامة أنه لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة، وإنّ الهدف من إطلاق هذه المناورات الاحتيالية هو لتسهيل عمليات ترويج دولارات مزيّفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيّفة في أثناء عملية التسلّم والتسليم. وتدعو المواطنين الكرام، الى التنبّه والحذر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية مماثلة.