لبنان | عقيص :اذا كنتم لا تريدون التصويت للقوات اللبنانية صوّتوا لمن يشبهنا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 2:50 مساءً

في حديث إذاعي لعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، مؤكداً من خلاله :”أننا لم نتخل عن المسؤولية طوال السنوات الأربعة الأخيرة، وقراري بالترشح مرّة جديدة اتى بعد أن رأيت بأنه لا يوجد مشاريع بديلة تنافس الخط السياسي الذي أنتمي اليه بالشق السيادي والاصلاحي”.

وأشار الى “أنني عندما أرى بأنه لا يزال هناك إمكانية بالوصول الى بر الأمان وعندما أرى ان القاعدة الحزبية لم تتراجع عن خيارها الذي اتخذته عام 2018 فأنا أكيد لن اهرب من المسؤولية”.

وأضاف “علينا أن نعوّد الناس على المحاسبة في الانتخابات، وغداً السبت سأعرض البرنامج الذي عرضته عام 2018 وما قمت به طوال السنوات الأربعة ضمن البرنامج الذي تقدمت به سابقاً على الصعيد التشريعي، ومن تابعني يعرف ان الجهد الأكبر الذي صرفته كان على استقلال السلطة القضائية وحقوق الانسان والتربية”.

ولفت الى انه “مع وصولنا الى الندوة البرلمانية عام 2018 حملنا مشروعين أساسيين في قضاء زحلة: طريق ضهر البيدر ونهر الليطاني”، مؤكداً انه “كانت هناك نية جدّية وجهد حقيقي لمعالجة هذين المشروعين لكن توصلنا الى أن أي تحرك تجاههما لا يمكن القيام به من دون قيام دولة حقيقية”.

وأردف عقيص، “نقول اليوم للناس، إنه إذا كنتم لا تريدون التصويت للقوات اللبنانية، صوّتوا لمن يشبهنا ويريد ان يواجه المشروع القائم في لبنان والذي لا يشبه هذا البلد، وندعو لتحالف نيابي بعد الانتخابات لكسر الأكثرية الحالية، فالواقع الحالي يخدم حزب الله وهو من اوصلنا الى المعاناة”، متابعاً “مهمتي اليوم دعوة الناس لخوض المعركة السياسية من خلال الانتخابات النيابية لذلك لا يجب ان نفرّط بأصواتنا لمشاريع شخصية محلية مع احترامي الكامل لها، بل لمشاريع قادرة على المواجهة وعلى تغيير الواقع السياسي”.

وأشار الى أنه “لم يقم بأي شيء خلال السنوات الأربعة الأخيرة لم يخدم مصلحة زحلة”، مضيفاً أن “عدم موافقتي على طرح انتفاء الحاجة بموضوع كهرباء زحلة اتى لاقتناعي انه على الدولة تحمل مسؤوليتها لكي تقدم لنا شيء أفضل من الواقع الحالي ونحن لا نزال في انتظار ان تقوم الدولة بواجباتها”.

وتابع “لمن يقول بأن قرار زحلة يأتي من معراب وأن لزحلة خصوصية، فليسمحوا لنا، فقرار زحلة هو مع السيادة والحرية والاستقلال فهناك تطابق بين قرار زحلة السيادي وقرار القوات اللبنانية، وخيطو بغير هالمسلة”.

وأضاف “حزب القوات اللبنانية حزب ديمقراطي وليس حزب عائلي، ولا يوجد رقم 1 و2 و3 فيه، والقرار يؤخذ بالمشورة والقطاعات والمنسقيات الحزبية تعمل كما يجب، وقرار زحلة يتخذه جورج عقيص ومنسقية زحلة في القوات اللبنانية”.

وقال “إننا نحاول قدر المستطاع أن نلبي أمال وطموحات الناس ولا يوجد حزب في العالم قراراته صائبة 100%، وفي زحلة نعمل بحسب الأرقام واختيار الأشخاص يأتي بحسب الدراسات ومن قادر على إعطاء قيمة مضافة للائحة وللمشروع السيادي ولزحلة”.