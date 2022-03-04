لبنان | ميشال معوض: لإسقاط المنظومة والميليشيا للوصول إلى حلول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 2:03 مساءً

أكد النائب المستقيل ميشال معوض أنه سيعمل “على تشكيل لائحة تجمع قوى سياسية أخذت قراراً بالمواجهة السيادية ومحاربة الفساد”.

وأضاف: “علينا إسقاط المنظومة والميليشيا للوصول إلى حلول”. وأضاف في كلمة وصفها بـ”اللقاء التأسيسي ليس فقط لتحالف انتخابي بل لشراكة استراتيجية على مستوى النضال الوطني ضمن لائحة تجمع قوى سياسية وثورية”.

ولفت معوض إلى أنه “لا توريث حيث يوجد صندوق اقتراع ومن يقول إن هناك توريثاً بشأني وبشأن مجد حرب فهو يهين من ينتخبنا ويحقّ لأي مواطن العمل بالشأن العام شرط أن يكون تحت المحاسبة وتحويل المعركة الى معركة في وجه العائلات هو خطأ جسيم وأكبر خدمة للمنظومة”.

وأضاف: “إذا لم نسقط السلاح والفساد فسنبقى مجرد قوة اعتراضية وهذا الأمر يتطلب وحدة وتحالفاً واسعاً وتخطي الأنانيات والاختلافات، مؤكداً العمل على تشكيل لائحة قادرة على المواجهة الانتخابية والسياسية. وحدد أهداف المعركة الإنتخابية “بسحب الشرعية عمن يغطّي مشروع حزب الله وكسر احتلال السلطة وإسقاط النظام الميليشياوي”.