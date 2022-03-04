لبنان | وصول دفعة جديدة من لبنانيي أوكرانيا إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عادت فجراً دفعة جديدة من لبنانيي اوكرانيا إلى بيروت، من خلال تسهيلات قدمها أحد رجال الاعمال اللبنانيين هناك، الذي استضاف اعداد اللبنانيين الهاربين من القصف مجانا في أحد الفنادق وأمّن لهم بطاقات سفر عودة الى لبنان، وذلك بالتنسيق مع الامن العام والهيئة العليا للاغاثة.

يذكر أنه أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير سابقاً عن “وصول 58 شخصاً من لبنانيي أوكرانيا فجر الجمعة، إلى مطار بيروت آتين من رومانيا، بعد أن قامت السفارة اللبنانية هناك بتسهيل أمورهم، بالتنسيق مع الهيئة”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء غير الـ70 شخصاً الذين سيصلون على الطائرة نفسها، على نفقة أحد رجال الاعمال اللبنانيين في رومانيا، الذي قام ويقوم مشكورًا بمبادرته”.

وأكد، في بيان، أن “مجموع اللبنانيين العائدين فجراً على الطائرة نفسها، بلغ 128 شخصاً، والهيئة كانت أمنت سابقًا خروج دفعة من رومانيا وصلت أخيرًا إلى لبنان”، موضحاً أنه “سيتم إحضار دفعة جديدة قريبًا من بولندا، فور انتهاء التسهيلات لعودتهم”.