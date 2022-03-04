لبنان | بالصورة: رصيد “الدولارات” في هواتفكم “تلَيلَر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لاحظ مواطنون، اليوم الجمعة، أنّ شركة الاتصالات “تاتش” حوّلت فعلاً رصيد الخطوط، من الدولار إلى الليرة اللبنانيّة. أمّا في ما خصّ “ألفا”، فإنّها تسيرُ بنفس الخطوة، وقد بدأ مواطنون مشتركون معها يلاحظون ذلك على هواتفهم.

وبيّنت الأرقام أن أرصدة المواطنين تحوّلت من الدّولار إلى الليرة وفق سعر الدولار الرّسمي 1515 ليرة. وعلى سبيل المثال، فمن كانت لديه 10 دولارات في خطّه، أصبح يرى الآن رقم 15150 ليرة.

يُشار إلى أنّ شركتي الإتصالات “تاتش” و”ألفا” أبلغتا مشتركيها بالخطوة الجديدة قبل يومين، وذلك عبر رسائل نصيّة قصيرة.

يذكر أنه تلقّى المشتركون في شبكة “ألفا” اليوم رسالة مفادها أنّ “رصيد الخط سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداءً من 4 آذار 2022”. ويأتي هذا القرار في وقت بات واضحاً أنّ وزارة الاتصالات تعمل على تعديل تعرفة الاتصالات لتُصبح وفق دولار “صيرفة”، بعد تخفيض سعر الخدمة بنسبة 67 في المئة.