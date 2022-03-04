لبنان | بعد الانحسار.. استعدوا لمنخفض جوي جديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يبدأ المنخفض جوي الذي يضرب لبنان بالانحسار التدريجي اليوم ليعود الاستقرار غداً السبت، فيما يكون الطقس متقلب الاحد مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح قوية.

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٥ درجة بقاعا بين ١ و٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢ و٧ درجة

٢- الجو: غائم مع امطار صباحية وضباب على الجبال احيانا فيما تتساقط الثلوج صباحا على ١٢٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة تضعف تدريجياً سرعتها بين ٣٠ و٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥ – ١٠٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر مرتفع الموج (٣ أمتار) وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

السبت: ينحسر المنخفض الجوي لكن يبقى الطقس بارد والجو مشمس الى غائم جزئيا الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٧ درجة، بقاعا بين ١ و١١ درجة على ١٠٠٠متر بين ٣ و٩ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة صباحا ومعتدلة نهارا بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الاحد: منخفض جوي سيتمركز فوق مصر يحوّل الطقس الى متقلب، الجو يكون مشمس الى غائم جزئيا ومغبر قليلاً ودافئ مع احتمال زخات مطرية خفيفة موحلة خصوصا مساءً والحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلا بين ١٣ و٢٣ درجة، بقاعا بين ٥ و١٧ درجة على ١٠٠٠متر بين ١٠ و١٦ درجة فيما الرياح شمالية شرقية تشتد بعد الظهر (خاصة جبلا وفي الداخل) سرعتها بين ٤٠ و ٧٠ كم/س.